ARNAVUTKÖY'DE DENİZANASI YOĞUNLUĞU - Haberler

Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti. Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi.

"ÇÖP KUTULARI SÜS OLSUN DİYE KONULMAMIŞ"

"OLTAMIZA DENİZANASI TAKILIYOR"

Görüntü dökümü

-Denizanalarından detaylar

Demirören Haber Ajansı / Güncel