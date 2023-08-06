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Arnavutköy'de Dalga Boyu Yüksekliği Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

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Arnavutköy'de dalga boyunun yüksekliği nedeniyle kaymakamlık tarafından denize girmek yasaklanırken, bu yasağı dikkate almayarak denize giren ve boğulma tehlikesi geçirenler son anda kurtarıldı.

ARNAVUTKÖY'de dalga boyunun yüksekliği nedeniyle kaymakamlık tarafından denize girmek yasaklanırken, bu yasağı dikkate almayarak denize giren ve boğulma tehlikesi geçirenler son anda kurtarıldı.

Arnavutköy Kaymakamlığı, dalga boyunun yükselmesi nedeniyle Cumartesi günü denize girmeyi yasakladı.Arnavutköy'e bağlı Karaburun ve Yeniköy Mahalleleri sınırlarında bulunan sahil şeridinde uyarılara rağmen denize girenler, dalgalar arasında boğulma tehlikesi atlattı. Dalgalar arasında kalan 9 yaşındaki bir çocuğun cankurtaranlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akşam saatlerinde de genç bir kadın boğulmak üzereyken sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarıldığında kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. O anlar, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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