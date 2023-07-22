ARNAVUTKÖY'de çocukların kavgasına aileler de karıştı. Kameralara yansıyan kavgada bir kişi yaralandı.

İslambey Mahallesi Feda Sokak'ta 19 Temmuz Çarşamba saat 21.30 sıralarında çocuklar sokakta oynarken aralarında kavga çıktı. Bir süre sonra ayrılan çocukların aileleri bu kez tartışmaya başladı. Kavgaya karışan çocuklardan birinin yakınları, diğer çocuğun ailesinin oturduğu binanın önüne kalabalık bir grupla geldi. Burada bir süre tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin yaralandığı kavga, komşuların araya girmesiyle sonlandı.