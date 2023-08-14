Arnavutköy'de çocukların oyun kavgasına büyüklerin dahil olması sonucu iki aile sokak ortasında kavga etti. Kadınlar araya girerken bir kadın yerde sürüklendi. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de çocukların kavgasına aileler dahil oldu... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çocukların oyun kavgasına büyüklerde karışınca iki aile sokak ortasında kavga etmeye başladı. Birbiriyle kavga eden iki grubu kadınlar ayırmaya çalışırken bir kadın yerde sürüklendi. Kemerlerinde dahil olduğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, Arnavutköy Merkez Mahallesi, Güç Sokak'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sokakta oynayan 2 çocuk arasındaki kavga çıktı. Çıkan kavgaya aileler de karışınca olay büyüdü. Kemelerle birbirine saldıran aile üyelerinin olduğu da görüldü. Saldırganları ayırmaya çalışan bir kadının yerde sürüklendiği de vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga ayrıldı.