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Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü; iş makinesiyle kavgaya girdi

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Arnavutköy'de iki aile arasında ceviz ağaçlarından düşen meyveler nedeniyle çıkan kavgada 20'ye yakın kişi yaralandı. Kavga iş makinesiyle büyüyen bir çatışmaya dönüştü ve olay yerine polis çağrıldı.

ARNAVUTKÖY'de komşu iki aile arasında, ceviz ağacından otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri kalabalığın arasına iş makinesiyle girdi. 20'ye yakın kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı. Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti. İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak durdurmaya çalıştılar. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü; iş makinesiyle kavgaya girdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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