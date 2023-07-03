Arnavutköy'de Çatıya Çıkan Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

ARNAVUTKÖY'de 5 katlı bir binanın çatısına çıkan keçi saatlerce aşağı inemedi. Keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına keçi çıktı. Mahalleli, saatlerce aşağı inemeyen keçiyi kurtarması için itfaiyeye haber verdi. Binanın bitişiğindeki inşaattan yukarı çıktığı düşünülen keçi, çatıdan inmeyi başaramadı. İtfaiye tarafından kurtarılan keçi, bina önünde otlayan diğer keçilerin yanına bırakıldı. Mahalleli ise keçilerden dolayı rahatsız olduklarını söyledi.