Arnavutköy'de iki grubun çatışmasının ortasında kalan 34 yaşındaki adam ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis her yerde cadde ortasında çatışan iki grubu arıyor.

Arnavutköy'de çatışmanın ortasında kalan adam yaşamını yitirdi

Arnavutköy'de feci olay, çatışmanın ortasında kaldı yaşam mücadelesini kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki grubun çatışmasının ortasında kalan 34 yaşındaki adam ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis her yerde cadde ortasında çatışan iki grubu arıyor.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre beyaz renkli bir otomobil ile caddeye gelen kişiler birini aradıklarını söyledi. O esnada caddede bulunan kişiler ile otomobille gelen kişiler arasında çatışma çıktı. birbirlerine silahlar ile saldıran grupların arasında kalan 34 yaşındaki Osman Bakırcı silahlardan atılan 14 kurşundan birinin isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralı şekilde caddede bulunan başka bir otomobille hastaneye kaldırılan Bakırcı yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis her yerde cadde ortasında çatışan 2 grubu arıyor.