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Arnavutköy'de Cankurtaranlar ile Tartışma Kavgaya Dönüştü

Güncel Haberler

Arnavutköy'de cankurtaranlar ile tartıştıkları kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda cankurtaranların yerdeki kişiye vurduğu görülüyor.

ARNAVUTKÖY'de cankurtaranlar ile tartıştıkları kişi arasında kavga çıktı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Kaymakamlığın yasaklamasına rağmen çok sayıda kişi sahile geldi. Denize giren bir kişi ile sahilde görevli cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin çektiği görüntülerde cankurtaranların yerdeki kişiye vurduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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