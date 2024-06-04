Arnavutköy'de Çamaşır Makinesi Tartışması Kanlı Bitti

Ali AKSOYER/İSTANBUL,Arnavutköy'de kardeşleri ile birlikte babalarına alacakları çamaşır makinesi için para vermek istemeyen ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli Seyfi Taşdemir adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra kaçtığı Bilecik'te yakalanan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Arnavutköy, Merkez Mahallesinde 1 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda Cemil Taşdemir(41) ile kardeşi Seyfi Taşdemir(33) arasında kavga çıktı. Parkta yaşanan kavga sırasında Seyfi Taşdemir, ağabeyini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Cemil Taşdemir, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca yaşam mücadelesi veren Cemil Taşdemir hayatını kaybetti.

BİLECİK'TE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin babalarına alacakları çamaşır makinesi parası için kavga ettikleri belirlendi. Polis soruşturmasına göre kardeşleriyle birlikte aralarında babasına çamaşır makinesi almak için para toplayan Seyfi Taşdemir'in para vermek istemeyen Cemil Taşdemir'le önce tartıştığı daha sonra kavga ettiği belirlendi. Polis olaydan sonra Bilecik'e kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Bir arkadaşının evinde saklanan şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve yaptığından pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.