Arnavutköy'de Cam Üretim Tesisi Yangını

Arnavutköy'de bulunan bir cam üretim tesisi yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Arnavutköy'de cam üretim tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı PVC cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangın nedeniyle bölgede yoğun siyah duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saattir söndürülmeye çalışılıyor.

Öte yandan takviye itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Jandarma ve zabıta ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi aldı.