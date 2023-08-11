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Arnavutköy'de cam üretim fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

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Arnavutköy'de bulunan cam üretim fabrikasında sabah 5'te başlayan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy'de cam üretim fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

Sabah 05.00'da başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Arnavutköy'de cam üretim fabrikasında sabah 5'te başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken son durum drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş katı matbaa, üst katları ise cam üretim fabrikası olarak işletilen binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları henüz devam ederken son durum drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

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