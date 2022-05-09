Arnavutköy'de caddede tekmeli yumruklu 'telefon' kavgası

ARNAVUTKÖY'de, telefoncu dükkanı çalışanları işe müşterileri arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İki hafta önce satın aldıkları ürünün değiştirilmesini isteyen müşteriler ile değişimi reddeden telefoncu dükkanı çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek caddeye taştı ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kavgayı araya girenler güçlükle ayırdı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel