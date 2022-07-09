ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı.
ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı. Yangına helikopter de havadan müdahale etti
Yangın 17.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Hızla geniş alana yayılan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel