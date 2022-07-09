Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ekili buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplere, alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle de destek sağlandı.

Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık bir saat sürdürdüğü çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

İtfaiye, yangının söndürülmesinin ardından tarlada soğutma çalışması yaptı.

AA / Güncel

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