ARNAVUTKÖY'DE BÜFEDE UNUTTUĞU TELEFONLARINI ÇALDILAR - Haberler

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de büfeden İstanbul kart dolduran kişinin rafta unuttuğu telefonlar başka bir müşteri tarafından çalındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Arnavutköy'de 26 Mayıs Perşembe sabahı yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan Hüseyin Kaya, İstanbul Kart dolumu için büfeye girdi. Kaya, cebinden cüzdanını çıkarırken elindeki 2 cep telefonunu büfenin önündeki rafa bıraktı. İstanbul kartını doldurduktan sonra büfeden ayrılan Kaya, cep telefonlarını büfede unuttuğunu fark ederek geri döndü. Büfeye giren Kaya, cep telefonlarının bıraktığı yerde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen Kaya, cep telefonlarını bıraktığı yerden, başka bir müşteri tarafından alındığını görünce, karakola giderek şikayetçi oldu.

Hüseyin Kaya, "Eskiden birisi bir şey bulunca sahibine ulaşmaya çalışırdı. Toplum olarak gerçekten çok değişmişiz. Ben şikayetçi oldum. Güvenlik kameraları ortada duruyor, her iki telefonumdaki veriler benim için oldukça önemliydi. Hasta bir annem var ve ben annemle iletişim kuramıyorum. Telefonları alan kişiye sesleniyorum. Tekrar o büfeye götürerek bıraksın telefonları" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel