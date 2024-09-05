Arnavutköy'de Boşanma Aşamasında Olan Kadını Sokak Ortasında Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talep Edildi

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil Gül'ü sokak ortasında öldüren Harun Gül'ün yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da sanığın ceza indirimi alabilmek için öldürdüğü eşini suçlayıcı ifadeler verdiğini belirterek, "Bu davada failin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Harun Gül, maktulun annesi, maktulun kardeşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Harun Gül, öldürdüğü eşine yönelik suçlayıcı ifade verdi. Olay günü tartıştıkları sırada gözünün döndüğünü ne yaptığını hatırlamadığını söyleyen Harun Gül, "Eşime karşı boşanma davası açtım. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Avukatımın bana söylediğine göre boşanma davası düşmüş. Üst mahkemeye gitmiş tam netleşmemiş. Eşim devlet korumasındaydı hiç görüşmemiştik. Olaydan 7-8 ay önce beni aradı, 'Çocuklarımı özledim' dedi. Ben de 'Allah belanı versin madem çocuklarını seviyorsun neden böyle bir şey yaptın' dedim. İlk başlarda bu cinayetin planını kuruyordum ama çocuklarım için bu konuyu kafamdan silmiştim" dedi.

Şiddet görüyordu

Duruşmada Serpil Gül'ün ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezası almasını istediklerini söyledi. Ağabey Uğur Kartal, Serpil Gül'ün kendisine daha önce eşinden şiddet gördüğünü, eşinin para vermediğini söylediğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Mahkemede olaya dair görüntüler izlendi. Duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

"Cinsiyetçi indirimler verilmesin diye elimizden geleni yapacağız"

Duruşmayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da sanığın ceza indirimi alabilmek için öldürdüğü eşini suçlayıcı ifadeler verdiğini belirterek, "Bu davada failin hak ettiği cezayı alması için elimizden yapacağız" açıklamasını yaptı. Platform duruşma öncesinde de Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durdurmak için 6284 sayılı kanunu etkin uygulatacağız. Buradan ilan ediyoruz, kim hangi polis memuru, hangi hakim, hangi savcı, hangi yetkili, hangi bakanlıktaki görevli olursa olsun, nerede görevini yapmıyorsa, görevini ihmal ediyorsa bu görevi ihmalin sonucunda kadınlar hayatını kaybediyorsa, çocuklar... Diyarbakır'da Narin hala yok. Onların karşısında biz olacağız. Karşılarına dikileceğiz ve görevlerini hatırlatacağız. Çünkü kadınlar bu ülkenin yurttaşıysa, çocuklar bu ülkenin yurttaşıysa, özgürlük kadınların da hakkıdır. ve devlet onlara bu hakkı sağlamak zorundadır. Bu davada failin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Duruşmaları avukatlarımızla birlikte takip edeceğiz. ve cinsiyetçi indirimler verilmesin diye elimizden geleni yapacağız."