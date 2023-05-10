Arnavutköy'de Boş Bir Gecekonduda Yangın Çıktı

Arnavutköy'de boş bir gecekonduda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Yangın öğle saatlerinde Arnavutköy Şener sokakta bulunan boş olduğu öğrenilen bir gecekonduda çıktı. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangına, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangının gecekondunun bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrama tehlikesine karşı vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri ise, yangını kısa sürede söndürdü.

- İstanbul