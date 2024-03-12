Arnavutköy'de Börekçide Tartışma: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

Arnavutköy'de bir kişi, börekçide buluştuğu arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki börekçide buluşan ve aralarında "alacak-verecek" meselesi olduğu öne sürülen Abdullah Ü. (60) ile Salih İ. (64) arasında tartışma yaşandı.

Salih İ. tartışmanın büyümesiyle tabancayla Abdullah Ü'ye ateş ederek başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılan Abdullah Ü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahıyla yakalanan zanlı Salih İ, emniyete götürüldü.