Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: Kurtarılan Kişinin Sağlığı İyi

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: Kurtarılan Kişinin Sağlığı İyi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de sabah saatlerinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların zamanında müdahalesiyle sudan çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARNAVUTKÖY'de sabah saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 08.45 sıralarında Karaburun sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren bir kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, cankurtaranlardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılarak denizden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin olay yerinde kontrol ettiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil

Büyük sürpriz! Resmi imzayı atıyor ancak Fenerbahçe'ye değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.