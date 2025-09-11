Haberler

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Arnavutköy'de denizde boğulma tehlikesi yaşayan 41 yaşındaki Ramazan S., cankurtaran ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından bildirildi ve kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, cankurtaran ekibince karaya çıkarıldı.

Karaburun Sahili'nde öğlen saatlerinde denize giren Ramazan S. (41), boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine cankurtaran ekibi, Ramazan S'yi kurtararak güvenli bir şekilde karaya çıkmasını sağladı.

Kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
