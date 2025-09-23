Haberler

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Arnavutköy'de denize giren Meryem Elmasri ve Mahmut Rahmet boğulma tehlikesi geçirdi. Elmasri kurtarılırken, Rahmet hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'de denize giren Filistin asıllı İsveç vatandaşı Meryem Elmasri isimli kadın ile plaja birlikte geldiği Mahmut Rahmet(34) isimli yabancı uyruklu erkek denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Plajdakilerin yardımı ile kadın kısa sürede karaya çıkarılırken, suda kaybolan Mahmut Rahmet bölgeye gelen ekiplerin arama çalışması ile bulundu. Karaya çıkarılan Rahmet, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Filistin asıllı İsveç vatandaşı Meryem Elmasri isimli kadın ile plaja birlikte geldiği 34 yaşındaki Mahmut Rahmet denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Elmasri çevredekilerin yardımıyla denizden çıkartılırken, Rahmet bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri geldi. Arama çalışmaları sonrası ekipler bilinci kapalı olduğu belirlenen Mahmut Rahmet'i denizden çıkardı. Rahmet, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

