ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN - Haberler

ARNAVUTKÖY'de bisiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tamirhanede büyük hasar oluşurken, yangın anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nene Hatun Mahallesi'nde bir binanın giriş katında bulunan bisiklet tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında tamirhane kullanılmaz hale geldi. Yangın anı ve söndürme çalışmaları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel