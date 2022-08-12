Arnavutköy'de Bir Kamyondan Düşen Demirler İett Otobüsüne Saplandı: 2'si Ağır 5 Kişi Yaralandı İstanbul Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Arnavutköy'de kamyondan düşen demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. İETT otobüsünün durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti. Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girdi ve sol tarafını biçerek ilerlerdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı. ANKA / Güncel İstanbul İETT Güncel Haberler

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