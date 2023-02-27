Arnavutköy'de bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı yakalandı Güncel Haberler İstanbul Arnavutköy'de, sokakta yürüyen bir kadından arama yapma bahanesiyle aldığı cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı. İstanbul Arnavutköy'de, sokakta yürüyen bir kadından arama yapma bahanesiyle aldığı cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta bir kişi önünde yürüyen kadının cep telefonunu arama yapacağını söyleyerek istedi. Şüpheli kadının verdiği cep telefonunu alarak bölgeden hızla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesi sonucu kimliği belirlenen şüpheli V.K. yakalandı. Emniyette birçok suçtan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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