ARNAVUTKÖY'DE BİR GÜN ARAYLA AYNI NOKTADAN BİR ARAÇ DAHA DENİZE UÇTU - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE BİR GÜN ARAYLA AYNI NOKTADAN BİR ARAÇ DAHA DENİZE UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE BİR GÜN ARAYLA AYNI NOKTADAN BİR ARAÇ DAHA DENİZE UÇTU

ARNAVUTKÖY'de önceki gün hafif ticari aracın düştüğü aynı noktadan bu sefer bir otomobil denize uçtu.

ARNAVUTKÖY'de önceki gün hafif ticari aracın düştüğü aynı noktadan bu sefer bir otomobil denize uçtu. İçindeki 4 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. 

Karaburun Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize uçtu. İçindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, otomobil sabah saatlerinde vinç ve dalgıç ekiplerinin yardımıyla denizden çıkartıldı. Otomobilin denizden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında önceki gün içerisinde iki kişinin bulunduğu hafif ticari araç denize uçmuş ve o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Tragger, Güncel, Haberler

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