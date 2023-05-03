Arnavutköy'de bir genç tartıştığı babası tarafından silahla öldürüldü

Arnavutköy'de tartıştığı babası tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi Baysal Sokak'taki bir evde Mutlucan A. babası Murat A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mutlucan A. silahla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin başına ve göğsüne isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, maktulün anne ve babasının bir süredir ayrı yaşadığı, olay günü babasının oğlunu arayarak görüşmek istediğini söylediği tespit edildi.

İstanbul'da bir süredir teyzesiyle yaşayan Mutlucan A'nın eskiden yaşadıkları dairenin de bulunduğu apartmanda babasıyla buluştuğu, ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından oğlunu silahla yaralayan babanın olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.