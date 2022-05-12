Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı patlamalar meydana geldi. Arka arkaya kablolarda yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle mahallede panik yaşandı. Binada yaşayan vatandaşlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

(Batuhan Toprak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title