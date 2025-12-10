Haberler

Arnavutköy'de devrilen beton pompası aracındaki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi'nde devrilen beton pompası aracında bulunan 19 yaşındaki sürücü M.D. ve yanındaki M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Arnavutköy'de devrilen beton pompası aracındaki 2 kişi yaralandı.

Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde M.D. (19) idaresindeki 60 AGR 863 plakalı beton pompası aracı, bir inşaat şantiyesi önünde devrildi.

Kazada sürücü M.D. ile araçta bulunan M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.D. ile M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

