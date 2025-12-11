Arnavutköy'de beton mikserinin içine düşen sürücü öldü
Arnavutköy'de park halindeki beton mikserinin içine düşen sürücü Ahmet Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde park halinde olan 34 NK 5116 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet Ç, aracın üzerinde temizlik yaparken mikserin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, caddede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, mikserin içine düşen Ahmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel