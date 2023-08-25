Arnavutköy'de bekçiler sokaktaki kavgaya müdahale etti, 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı

Arnavutköy'de yaşanan bir kavgaya müdahale eden bekçiler, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 2 grubun sokaktaki kavgasına o sırada devriye atan bekçiler müdahale etti. Kavgayı ayıran bekçiler, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20'nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti. Bekçiler kavgaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra kavgaya karışan tarafların kimlik kontrolünü ve üst aramasını yaptı. 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.