ARNAVUTKÖY'DE BATAKLIKTA MAHSUR KALAN DANALARI İTFAYE KURTARDI - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE BATAKLIKTA MAHSUR KALAN DANALARI İTFAYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAARNAVUTKÖY'de bataklıkta mahsur kalan danalar itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

ARNAVUTKÖY'de bataklıkta mahsur kalan danalar itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'ndeki bataklıkta iki dana mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, bataklığa tahta paletler koyarak danalara ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu iki dana mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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