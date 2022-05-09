ARNAVUTKÖY'DE BATAKLIKTA MAHSUR KALAN DANALARI İTFAYE KURTARDI

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

ARNAVUTKÖY'de bataklıkta mahsur kalan danalar itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'ndeki bataklıkta iki dana mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, bataklığa tahta paletler koyarak danalara ulaştı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu iki dana mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel