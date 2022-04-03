ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'de bariyerlere çarpan otomobil devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Arnavutköy'den Sultangazi yönüne giden Yeliz Baltay'ın kullandığı 34 HC 1016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada, sürücü Yeliz Baltay ile yanında bulunan Berranur Baltay hafif şekilde yaralandı. Otomobilde bulunan kız çocuğu ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücüler, araçlarını kenara çekerek yardıma koştu. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı yolda giden başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.