Arnavutköy'de Baba Oğlunu Silahla Öldürdü

Olay, saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M. Ateş, 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden M. Ateş kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, aile yakınları olay yerine akın etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Mutlucan Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkarıldığı sırada, Mutlucan Ateş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın ardından kaçan M. Ateş'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MAHALLE SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI

Olay yerinin yakınında esnaf olduğunu belirten Ali Bingöl, "İnsanlar toplanmıştı, bizde gittik. Adam çocuğunu silahla öldürmüş. Polisler geldi, olay yeri inceleme geldi. Adam kaçmış" dedi.

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