Arnavutköy'de av tüfeğiyle köpeklere ateş eden kişi gözaltına alındı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde av tüfeğiyle köpeklere ateş eden bir kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı.

ARNAVUTKÖY'de av tüfeğiyle köpeklere ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iki sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş eden bir kişi çevredekiler tarafından görüntülerdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. Sokak ortasında av tüfeğiyle köpekleri öldürmeye çalışan Osman E. (80) gözaltına alındı. Şüphelinin av tüfeğine ise el konulduğu öğrenildi.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.