Arnavutköy'de attan düşen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Arnavutköy'de, bir çiftlikte bindiği attan düşen 51 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de, bir çiftlikte bindiği attan düşen 51 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerindeki çiftliğe ailesiyle gelen Sümeyye Şahin ata bindi. Atla hareket eden kadın bu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Ağır yaralanan Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.