Arnavutköy'de asker eğlencesi sonrası havaya ateş açıldı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY'de bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruba tepki gösterirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde, Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti. Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.