Arnavutköy'de Artan Sayıdaki Sahipsiz Köpekler Tedirginlik Yaratıyor

İstanbul merkezine uzak ilçelerden Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlar, son dönemde ilçede sayıları gün geçtikçe artan sahipsiz köpeklerin saldırılarına çözüm bulunmasını istiyor. Mahalle sakinleri, köpeklerin saldırıları nedeniyle tedirginlik yaşıyor ve yetkililerden yardım talep ediyor.

İstanbul merkezine uzak ilçelerden Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlar, son dönemde ilçede sayıları gün geçtikçe artan sahipsiz köpeklerin saldırılarına çözüm bulunmasını istiyor.

Yapılaşmanın az olduğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin sakinleri, sayıları gün geçtikçe artan sahipsiz köpekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Merkez ilçelerden mahallelerine bırakılan köpekler için yetkililere başvuruda bulunan vatandaşlar, bugüne kadar bir çözüm bulunamamasından şikayet ediyor.

Mahallede 15 yıldır yaşayan Taha Saçar, AA muhabirine, geçen yıl sahipsiz köpeklerce ısırıldığını, 3 gün önce de 15 yaşındaki erkek kardeşinin aynı duruma maruz kaldığını söyledi.

Olaydan sonra kardeşinin evden çıkmaya korktuğunu dile getiren Saçar, elindeki kuduz aşısı karnesini gösterip kardeşini bu akşam yine hastaneye götüreceğini belirtti.

Saçar, geçen yıl eve giderken telefonla konuştuğu sırada daha önce gördüğü bir köpek tarafından hiç beklemediği anda ısırıldığını, 4 doz kuduz aşısı yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

Kardeşinin de aynı bölgede akşam saatlerinde kalçasından ısırıldığını kaydeden Saçar, "Hastaneye gittiğimizde sağlık personeli son dönemde ilçedeki ısırılma olaylarının arttığını söyledi. Özellikle kış aylarında mahalledeki köpek sayısı artıyor. Mahalleliyi tedirgin eden bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Havalimanı yolu üzerinde yaşıyoruz. Burası biraz da yeşilliğin bol olduğu bir yer. Artık hayvan sahipleri bakamıyorlar mı, buraya mı bırakıyorlar, nasıl oluyor bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllara göre farklı farklı köpekler oluyor. Nereden geldiğini biz de anlamıyoruz." diye konuştu.

Kızı köpeklerden kaçarken bacağını kırdı

Mahalle sakinlerinden Ülkü Demirbaş, kızının kovalayan köpeklerden kaçarken parkın duvarından düştüğünü aktardı.

Çocuğunun kaval kemiğinin iki yerden kırıldığını, bacağına ameliyatla 7 platin takıldığını belirten Demirbaş, "Hala onun psikolojisinden çıkamadık. Okula çıkamıyoruz, markete gidemiyoruz." dedi.

Demirbaş, köpeklerin gruplar halinde gezdiğini, çocukları tek başına dışarıda bırakamadıklarını, kendisinin dahi bundan korktuğunu vurguladı.

Kırsal bölgede oldukları için mahalleye köpeklerin bırakıldığını iddia eden Demirbaş, yakın zamanda köpeklerce kovalanan bir çocuğun da hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Mahalle sakini Gamze Avcı, yoldan geçen çocukların grup halinde gezip havlayan sahipsiz köpeklerce korkutulduğunu, bu nedenle çocukların otomobil altında kalma tehlikesi yaşadığını, durumu belediyeye iletseler de bir çözüm bulunamadığını bildirdi.

Arabayla köpeklerin önünü keserek çocuklara siper oluyor

Hayvan düşmanı olmadıklarını dile getiren Leyla Arslan da çocuklarının hayatlarından sahipsiz köpekler nedeniyle endişe duyduklarını belirtti.

Arslan, "Buradan birçok çocuk yürüyerek evine gidiyor, gruplar halinde hayvanlar çıkıyor. Arabayla çoğu zaman hayvanların önünü keserek, geçebilsinler diye çocuklara siper oluyorum. Gerçekten ciddi bir sorun." ifadelerini kullandı.

Hayvanların toplatılarak sağlıklı barınaklara götürülmesini isteyen Arslan, "Evlerine hayvan alan insanlara da söyleyeceğim bir şey var. Lütfen 2 gün sonra çocuğunuzun oyuncağı diyerek, sokağa bırakacağınız hayvanları almayın ve getirip buralarda ölüme terk etmeyin. Kimse çocuğuna da buradaki insanlara da iyilik yapmıyor." şeklinde konuştu.

Gülizar Ayırbaz, çocuğunu okula götürürken çoğu zaman sahipsiz köpeklerle karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, "Sık sık Arnavutköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini arayıp şikayette bulunuyoruz ancak sorun çözülemedi. Gün geçtikçe çoğalıyorlar. Biz de hayvanları seviyoruz, düşmanları değiliz ama çocuklarımıza saldırdığında bunun hesabını kim verecek?" eleştirisinde bulundu.

Mahallelilerden Kadriye Aydemir ise şehir merkezinden mahallerine sürekli köpek bırakılması nedeniyle sayının kontrolsüz arttığına dikkati çekerek, bir an önce bu sorunun çözülmesi talebinde bulundu.

Yalnız başına top oynayan çocuğa köpek saldırdı

Öte yandan, bir ilçe sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde köpeklerin gruplar halinde havlayarak gezmeleri yer aldı.

Ayrıca yalnız başına top oynayan çocuğun yan araziden koşarak gelen bir köpeğin saldırına uğradığı anlar da sokakta bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köpeğin saldırısı nedeniyle çocuğun pantolonunun yırtıldığı öğrenildi.