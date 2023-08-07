Arnavutköy'de Arama Kurtarma Ekibinin Önünde Kaza

ARNAVUTKÖY'da arama kurtarma tatbikatına giden ekibin önünde kaza oldu. Kazaya ilk müdahale eden ekiptekiler oldu.

Kaza, Arnavutköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan hurda alım noktasından dönüş yapmaya çalışan kamyonete aynı yönde ilerleyen cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdacı kamyoneti devrilirken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale o esnada eğitime giden Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapıldı. Önlerinde gerçekleşen kazayı gören ve deprem bölgesinde de uzun süre görev yapan ekip, yaralılara yaptığı müdahalenin ardından araçlarda yangın çıkabilme ihtimaline ve cadde üzerinde oluşabilecek başka bir kazayı önlemek amacıyla da tedbirler aldı.