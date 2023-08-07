Arnavutköy'de Arama Kurtarma Ekibinin Önünde Kaza

ARNAVUTKÖY'de arama kurtarma tatbikatına giden ekibin önünde kaza oldu. Kazaya ilk müdahale eden ekiptekiler oldu.

Kaza, Arnavutköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan hurda alım noktasından dönüş yapmaya çalışan kamyonete aynı yönde ilerleyen cip çarptı.