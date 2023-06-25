Arnavutköy'de alacak verecek kavgası: 3 kişi bıçakla yaralandı

İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 3 kişi Arnavutköy'de kavga etti. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, yaralılardan biri kaçarak çevrede bulunan bir derede saklandı ancak dereden çıkamadı. Derede bulunan yaralı, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan 3 kişi kavga etmeye başladı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, yaralılardan biri kaçarak çevrede bulunan bir derede saklandı ancak dereden çıkamadı. Derede bulunan yaralı, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan T.K, E.Z ve K.Z Atatürk Mahallesi Maruf Sokak'ta buluştu. 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında yaralanan T.K kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı E.Z ve K.Z ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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