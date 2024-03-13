Arnavutköy'de alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Arnavutköy'de bir börekçide alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Arnavutköy'de, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki börekçide arkadaşı Abdullah Ü'yü silahla başından vurarak öldüren zanlı S.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli S.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Merkez Mahallesi'ndeki börekçide arkadaşı Abdullah Ü. (60) ile buluşan S.İ. (64) "alacak-verecek" meselesi nedeniyle arkadaşını silahla vurarak öldürmüştü. S.İ, polis tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahıyla yakalanmıştı.