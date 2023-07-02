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Arnavutköy'de Ahır Yangını: Bazı Hayvanlar Öldü

Arnavutköy'de Ahır Yangını: Bazı Hayvanlar Öldü

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Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir ahırda çıkan yangında bazı hayvanların öldüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

p>ARNAVUTKÖY'de bir ahırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı hayvanların öldüğü öğrenildi.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir ahırda bugün saat 18: 30'da yangın çıktı. İçerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu ahırdaki yangını farkeden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ahırda bazı hayvanların öldüğü öğrenildi. Öte yandan yangını çevredekiler cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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