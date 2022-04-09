Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş - Haberler

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Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş

Demirören Haber Ajansı - Ali Aksoyer - Güncel
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Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş

ARNAVUTKÖY'de ölü olarak bulunan Afganistanlı gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ARNAVUTKÖY'de ölü olarak bulunan Afganistanlı gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ve çevresinde Hasan olarak tanınan mağdurun, bekçi olarak çalıştığı inşaattan hırsızlık yapmaya çalışan kişiler tarafından otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

TRAFİK KAZASI DEĞİL CİNAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde 26 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda üzerinden kimlik belgesi çıkmayan  araç çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan bir ceset bulundu. İlk anda trafik kazası gibi duran olayda polis, Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen gencin çevresinde Hasan olarak tanındığını ve bir inşaatta bekçilik yaptığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın bir trafik kazası değil cinayet olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada plakasız bir kamyonetle olay yerine gelen şüphelilerin, inşaat alanından aldıkları bazı malzemeleri  araca yüklerken, hırsızlığı fark eden Hasan adlı gencin  onlara doğru koştuğunu belirledi. Bu sırada hareket eden minibüsün genci ezerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri soruşturmada önce kaçan kamyonetin  plakası tespit edildi. Olayla  ilgili Tarık A.(41), Sergan A.(26)  ile Şaban Ç.(27), Dursun K.(23)  gözaltına alındı. Şüphelilerden Tarık A.'nın daha önceden 16 kez, Sergen A.'nın 31 kez, Şaban Ç.'nin 36 kez, Dursun K.'nın ise 15 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin olay günü aracı Şaban Ç.'nin kullandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sergen A. ile Şaban Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş

Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş

Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

Hadımköy, Cinayet, Bekçi, Polis, Güncel, Haberler

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