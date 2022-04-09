Arnavutköy'de Afgan genci durdurmaya çalıştığı hırsızlar ezmiş

TRAFİK KAZASI DEĞİL CİNAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde 26 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda üzerinden kimlik belgesi çıkmayan araç çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan bir ceset bulundu. İlk anda trafik kazası gibi duran olayda polis, Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen gencin çevresinde Hasan olarak tanındığını ve bir inşaatta bekçilik yaptığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın bir trafik kazası değil cinayet olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada plakasız bir kamyonetle olay yerine gelen şüphelilerin, inşaat alanından aldıkları bazı malzemeleri araca yüklerken, hırsızlığı fark eden Hasan adlı gencin onlara doğru koştuğunu belirledi. Bu sırada hareket eden minibüsün genci ezerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

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