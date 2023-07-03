Arnavutköy'de 90 Bin Lira Çalanlar Parayı Emniyete Teslim Etti

ARNAVUTKÖY'de et almak için girdikleri kasapta, dükkanın 5 günlük hasılatı olan 90 bin liranın içinde olduğu poşeti alarak kayıplara karışan 3 kişi, parayı bugün emniyete teslim etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.