Arnavutköy'de 90 Bin Lira Çalanlar Parayı Emniyete Teslim Etti

ARNAVUTKÖY'de et almak için girdikleri kasapta, dükkanın 5 günlük hasılatı olan 90 bin liranın içinde olduğu poşeti alarak kayıplara karışan 3 kişi, parayı bugün emniyete teslim etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişi tezgah üzerinde bulunan alışveriş poşeti ile içi para dolu poşeti alarak dükkandan çıkmıştı. Olay basına yansıyınca parayı alanlar, 90 bin lirayı emniyete teslim etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"EMNİYET PARAYI TESLİM ETTİ"

"ÖZÜR DİLEDİLER; ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇTİK"

Çapan " Biz şikayetimizden vazgeçtik. Sonuçta paramızı da getirdiler öyle ifade ettiler. Özür dilediler. Normalde paranın oraya konulmaması gerekiyor ama Volkan kardeşimiz orada bir dalgınlık yaşamış. Onlar da onun boşluğundan faydalanmış poşeti alıp götürmüşler. Bundan sonra kendisi daha dikkatli olacaktır zannedersem. Paranın tamamını eksiksiz bir biçimde iade aldık. Sizin de büyük katkınız oldu. Bizi arayanlar da oldu size de ayrıca teşekkür ediyorum " dedi. Çapan, "Önerimiz şu, mağazanızı kapatın kepenklerinizi indirin ondan sonra paranızı sayacaksanız sayın, çantanıza koyun. Mağaza açıkken paraları ortada bırakmamak lazımö şeklinde konuştu. Volkan Dinler'in üzüldüğünü ifade eden Önder Çapan, "Kendisi gerçekten çok üzülmüştü. Para gelince o da mutlu bizler de mutluyuz." dedi.