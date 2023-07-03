Arnavutköy'de 90 Bin Lira Çalan Hırsızlar Aranıyor

Arnavutköy'de bir kasap dükkanında 90 bin liranın içinde olduğu poşeti çalan 3 kişi, polisler tarafından aranıyor. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de et almak için girdikleri kasapta, dükkanın 5 günlük hasılatı olan 90 bin liranın içinde olduğu poşeti alarak kayıplara karışan 3 kişi, hem dükkan sahibi hem de polisler tarafından her yerde aranıyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde Kasap Volkan Dinler, Kurban Bayramı'nın son gününde kasasında bulunan 90 bin lirayı bir poşete koyarak tezgahın üzerine bıraktı. Akşam saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 3 kişi, et almak istediklerini söyleyerek Volkan Dinler'i lafa tuttu. Dinler'in 5 günlük hasılatını koyduğu poşetle alışveriş poşetlerinin aynı renk olması hırsızların işini kolaylaştırdı. Alışveriş yapan 3 kişi tezgahın üzerinde bulunan alışveriş poşeti ile içi para dolu poşeti de alarak kasap dükkanından ayrıldı. Birkaç dakika sonra 90 bin liranın içinde olduğu poşetin tezgahta olmadığını fark eden Dinler, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince parasının 3 kişi tarafından çalındığını anladı.

"PARA DOLU POŞETİ TEZGAHTA UNUTTUM"

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA