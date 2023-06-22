Arnavutköy'de 6 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Arnavutköy'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada yaşayan 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 22.00 sıralarında Haraççı Mahallesi, Taşoluk Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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