Arnavutköy'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

ARNAVUTKÖY'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.