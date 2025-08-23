Arnavutköy'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Arnavutköy'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
