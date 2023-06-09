Arnavutköy'de 4 katlı binada yangın: Hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştılar

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangını gören mahalle sakinleri hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Yıldızçiçeği Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yanda da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.