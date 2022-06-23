ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI

ARNAVUTKÖY'DE 3 panelvanın karışıtğı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'DE 3 panelvanın karışıtğı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Arnavutköy - Yassıören yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde  öğlen saatlerinde meydana gelen kazada,  iddiaya göre 34 LR 1460 plakalı ismi öğrenilemeyen panelvan sürücüsü önündeki aracı geçmek için şeridinden çıkınca karşı yönden gelen 34 LR 1460 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, 34 LK 5954 plakalı başka bir panelvana çarparak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, bahçeye uçan panelvan sürücüsü ağır yaralanırken, diğer panelvanlardaki 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yassıören Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title