ARNAVUTKÖY'DE 3 PANELVAN ÇARPIŞTI: 1 AĞIR 5 YARALI ARNAVUTKÖY'DE 3 panelvanın karışıtğı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. ARNAVUTKÖY'DE 3 panelvanın karışıtğı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Arnavutköy - Yassıören yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 LR 1460 plakalı ismi öğrenilemeyen panelvan sürücüsü önündeki aracı geçmek için şeridinden çıkınca karşı yönden gelen 34 LR 1460 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, 34 LK 5954 plakalı başka bir panelvana çarparak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, bahçeye uçan panelvan sürücüsü ağır yaralanırken, diğer panelvanlardaki 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Yassıören Edirne Güncel Haberler

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